Дочери Камалии приняли участие в соревнованиях по конному спорту

6-летние Арабелла и Мирабелла стали призерками детских соревнований по конному спорту.

Дети самой богатой певицы Украины KAMALIYA впервые приняли участие в соревнованиях по конному спорту. В воскресенье в конно-спортивной школе олимпийского резерва в Киеве прошёл чемпионат среди юных наездников.

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Звёздная мама не могла пропустить такое важное для Арабеллы и Мирабеллы событие и не только присутствовала на мероприятии, но и вела прямую трансляцию на своей странице в Facebook!



“Любой родитель мечтает, чтобы дети разделяли его увлечения и хобби, - комментирует KAMALIYA. - Мы с Захуром не заставляли их заниматься ни в одной из школ, которые они для себя выбрали! Нам оставалось только прислушаться и поддержать. Что касается конного спорта… Они же часто видели меня в седле. Помню, когда малышкам было по три года, они после одного из визитов в конный клуб сказали мне: “Мама, ты как сказочная принцесса!”. Поэтому меня ничуть не удивило их желание быть на меня похожей“.

Арабелла и Мирабелла пресс-служба

Арабелла и Мирабелла пресс-служба

Арабелла и Мирабелла пресс-служба

Вместе с этим артистка M1 Agency раскрыла и своё главное правило в воспитании малышек.

“Я считаю, что детей не нужно специально учить. Просто рядом с ними нужно быть лучшей версией себя. Тогда им захочется тянуться к таким родителям и брать с них пример!“

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Кроме основной учёбы в киевском филиале одной из британских школ и занятий конным спортом, Арабелла и Мирабелла Захур занимаются танцами, гимнастикой и пробуют себя в качестве моделей для показов детской одежды. Каждым из их успехов KAMALIYA с радостью делится со своими фолловерами в социальных сетях.

Напомним, ранее Камалия рассказала, во сколько тысяч обошлись ей школьные принадлежности дочерей.

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