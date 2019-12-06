Камалия с новой стрижкой снялась в семейной рождественской фотосессии

Певица Камалия показала яркий семейный кадр с мужем и дочерьми.

Украинская исполнительница, обладательница титула “Миссис Мира 2008“ Камалия поделилась с поклонниками новым семейным фото. Артистка показала яркий кадр с рождественской фотосессии.

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На официальной странице певицы в Instagram появился праздничный снимок, на котором семейство позирует в тематических нарядах. Камалия, ее муж Мохаммад Захур и дочери-близнецы Мирабелла и Арабелла одеты в джинсы и красивые свитера с новогодним принтом. Звездные родители дополнили свои образы темными очками, а девочки украсили волосы забавными обручами с Дедами Морозами.

Стоит отметить, что на фотографии Камалия появилась с новой прической. Артистка отстригла длинные волосы и сделала стильное каре с челкой.

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Ранее сообщалось, что певицу Камалию признали “Мамой года“.

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