Певицу Камалию признали "Мамой года"

Камалия получила награду "Мама года" от программы "Зiрковий Шлях".

В среду, 27 ноября, в Киеве состоялась вечеринка “Ніч химер“, которую организовали создатели программы “Зірковий Шлях“. На мероприятии украинские знаменитости, которые появлялись в передаче больше всего, получили награды.

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Так, известная певица Камалия удостоилась звания “Мама года“ по версии “Зіркового Шляху“. О новом достижении рассказала сама артистка на своей странице в Instagram.На фото 43-летняя звездная мама запечатлена в длинном синем платье. В руках Камалия держит новую награду.

“Я была награждена “Мамой года“ по версии программы “Зiрковий Шлях“ телеканала “Украина“. Это моя вторая награда на этой неделе. В прошлый раз я получила награду журнала Viva за “Семейные ценности“. Я рада, что мои усилия в отношении “семьи“ воспринимаются СМИ серьезно“, − поделилась певица.

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Кроме того, Камалия опубликовала видео с мероприятия, а также совместные кадры с мужем, миллионером Мохаммадом Захуром, и популярными исполнительницами Натальей Могилевской и Олей Поляковой.

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Напомним, ранее Камалия объяснила, почему не хочет второй раз сыграть свадьбу.

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