Певицу Камалию признали "Мамой года"
В среду, 27 ноября, в Киеве состоялась вечеринка “Ніч химер“, которую организовали создатели программы “Зірковий Шлях“. На мероприятии украинские знаменитости, которые появлялись в передаче больше всего, получили награды.
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Так, известная певица Камалия удостоилась звания “Мама года“ по версии “Зіркового Шляху“. О новом достижении рассказала сама артистка на своей странице в Instagram.На фото 43-летняя звездная мама запечатлена в длинном синем платье. В руках Камалия держит новую награду.
“Я была награждена “Мамой года“ по версии программы “Зiрковий Шлях“ телеканала “Украина“. Это моя вторая награда на этой неделе. В прошлый раз я получила награду журнала Viva за “Семейные ценности“. Я рада, что мои усилия в отношении “семьи“ воспринимаются СМИ серьезно“, − поделилась певица.
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Кроме того, Камалия опубликовала видео с мероприятия, а также совместные кадры с мужем, миллионером Мохаммадом Захуром, и популярными исполнительницами Натальей Могилевской и Олей Поляковой.
Я была награждена «Мамой года» по версии программы «Зiрковий Шлях» телеканала «Украина». «Несколько лет назад я не могла даже представить, что это свершится. Сегодня моим девочкам уже шесть лет, они пошли в школу. Я хочу сказать, что обожаю «Зірковий шлях» за их толерантность к звездам, за то, что вы очень приятные журналисты и только с вами я могу быть так откровенна, только так я раскрываюсь как личность, как человек. Материнство – это самый важный шаг в жизни. Как бы мы не стремились к успеху, но дети – это самое важное и главное».
Напомним, ранее Камалия объяснила, почему не хочет второй раз сыграть свадьбу.
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