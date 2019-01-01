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Alyona Alyona и группа KALUSH сняли совместный клип в Карпатах - видео

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Alyona Alyona вместе с группой KALUSH выпустила новый трек "Горы".
Alyona Alyona и группа KALUSH сняли совместный клип в Карпатах - видео
Alyona Alyona и группа KALUSH сняли совместный клип в Карпатах - видео
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona порадовала поклонников новой композицией. Певица вместе с группой KALUSH записала композицию “Гори“.

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Кроме того, артисты презентовали клип на свежий трек. Видео появилось на ютуб-канале KALUSH  в понедельник, 9 декабря. Съемки проходили в Карпатах. Режиссером клипа “Гори“ Антон Шинкаренко.

KALUSH feat. alyona alyona “Гори“ - смотреть клип онлайн:

Напомним, ранее Alyona Alyona сняла 10-минутный клип о “Мамином супе“.

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Теги: KALUSH, Alyona Alyona
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Источник: Ivоna bigmir)net

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