Alyona Alyona сняла 10-минутный клип о "Мамином супе" - видео

Рэперша Alyona Alyona сняла клип в стиле сериала "Твин Пикс".

Популярная украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona порадовала поклонников новой композицией. Звезда презентовала песню “Мамин суп“.

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Кроме того, артистка выпустила 10-минутный клип к песне. Ролик был снят в лучших традициях американского режиссера Дэвида Линча так, как в работе можно увидеть отсылки к сериалу “Твин пикс“.

Сначала видео семья готовит на кухне суп и борщ, Позже в кадре неожиданно появляются двое мужчин, которые обсуждают философские вопросы задом наперед.

Напомним, ранее Alyona Alyona выпустила концертный клип на трек “Завтра“.

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