Олег Винник признался, что однажды чуть не отметил Новый год в лифте.

"Застрял в лифте": Олег Винник признался, как едва не пропустил Новый год скриншот

На съемочной площадке новогоднего шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал “Украина“ покажет вечером 31 декабря, популярный украинский певец Олег Винник поделился историей, которая заставила его испытать настоящий стресс, а также рассказал, что ждать зрителям от его выступления в грандиозном проекте канала “Украина“.

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В новогоднем шоу “Привіт, 20-ті!“ Олег Винник исполнит три своих несомненных хита: “Нино“, “Вовчиця“ и “Як жити без тебе“, а для номера на шутливую песню “Натали“ постановщик проекта Герман Ненов придумал необычную декорацию – огромный трон со стрелами Купидона. Но похоже, такой реквизит несколько смутил артиста.

“Трон со стрелами Купидона? Тогда, пожалуй, я на него садиться не буду, – смеясь, отметил Олег Винник в интервью каналу “Украина“. – А если серьезно, то будет весело и драйвово. Каналу “Украина“ я доверяю, согласитесь, разве можно не доверять Украине?“

Олег Винник скриншот

Но как оказалось, когда-то в канун Нового года у артиста был экстрим посерьезнее. Еще когда Олег жил в Германии, с ним произошла практически анекдотическая, но очень стрессовая ситуация.

“У меня было запланировано шоу 31 декабря, возвращаясь с которого я застрял в лифте. И буквально за считанные секунды до Нового года дверь открыли, меня уже встречали на выходе с фужером. Слава Богу, все закончилось хорошо“, – рассказал Олег Винник за кулисами новогоднего шоу “Привіт, 20-ті!“.

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Так какой же загадочный трон в итоге приготовили для номера Олега Винника создатели шоу, и кто на нем будет “восседать“? Зрители увидят вечером 31 декабря в грандиозном новогоднем шоу “Привіт, 20-ті!“ на канале “Украина“.

Герман Ненов Скриншот

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“ стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее сообщалось, что Олег Винник в столичном Дворце Спорта рисковал жизнью ради своих зрителей.

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