Потап, Полякова и Винник взорвали Сеть новым клипом "Свят! Свят! Свят" - видео

Потап, Оля Полякова и Олег Винник выпустили саундтрек к фильму "Скажене весілля 2".

Известные украинские исполнители Оля Полякова, Потап и Олег Винник порадовали поклонников совместным треком. Артисты записали песню “Свят! Свят! Свят“, которая стала саундтреком к предстоящему фильму “Скажене весілля 2“.

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Кроме того, исполнители сняли зажигательный клип. Премьера ролика состоялась в четверг, 5 декабря, на ютуб-канале MOZGI. По сюжету видео зрители отмечают вместе с артистами праздники. Так, Полякова устроила новогоднюю вечеринку. Потап еще раз сыграл свадьбу, а Винник позвал всех к себе в гости на Пасху.

Отметим, что в клипе появился тамада из первой части фильма “Скаженого весілля“ Назарий Запухляк, которого сыграл Юрий Горбунов.

Напомним, ранее YouTube составил ТОП-10 самых популярных видео 2019 года в Украине.

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