Артист собрал аншлаг в столичном Дворце спорта .

Олег Винник в столичном Дворце Спорта рисковал жизнью ради своих зрителей пресс-служба

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Экстремальное появление, сцена-трансформер, дуэт с Потапом и долгожданная премьера – в Киеве с аншлагом отгремел концерт Артиста №1!

Нескончаемая вереница городов Украины, Европы, Беларуси, стадионы, дворцы спорта, концертные залы, сотни тысяч зрителей – масштабно и ярко отгремел тур Олега Винника с программой "Роксолана", завершающий аккорд которого феерически прозвучал в столичном Дворце Спорта 21 ноября.

пресс-служба

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10 тысяч поклонников Артиста №1 – абсолютный аншлаг на крупнейшей площадке страны - стали свидетелями грандиозного шоу мирового уровня с высокотехнологическим светом и звуком, ультрасовременным сценическим дизайном. Подобные концертные шоу до сегодняшнего дня не реализовывались в Украине и подняли планку до категории мирового уровня сценического и режиссерского перформанса.

пресс-служба

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Изюминкой концертной постановки стала трансформирующаяся сцена, впервые заявленная в нашей стране. Благодаря смене положения световых и экранных конструкций зритель смог увидеть 8 разных сценических рисунков. Сценография создавалась режиссером Катей Царик совместно с компанией Alight. Каждый номер сопровождался световой драматургией. Для этого были использованы 600 динамических световых приборов, а световой и видео дизайн был прописан и синхронизирован со звуком и всеми динамическими элементами сцены.

пресс-служба

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Для реализации масштабного шоу во Дворце Спорта построили сценическую конструкцию с использованием более 150 тонн оборудования. Более трёх суток занял монтаж сложного конструктива. В реализации всех инженерных и режиссёрских инноваций была задействована техническая группа из более ста лучших в нашей стране профессионалов.

Во второй части концерта Олег Винник удивил публику своим неожиданным эффектным появлением. Артист рисковал жизнью, спустившись к зрителям из-под потолка Дворца Спорта на многотонной подвесной платформе.

пресс-служба

Специально для киевского концерта Олег дополнил программу тура "Роксолана" несколькими композициями, исполнив 26 песен, и трижды выходил "на бис".С коллегой по съёмкам в украинском блокбастере "Скаженне весілля" Алексеем Потапенко (Потапом) Олег подарил слушателям совместный хит "Найкращий день". Кульминационным и самым ожидаемым моментом вечера стала презентация новой композиции артиста "Безумная Любовь".Ожидайте телеверсию концерта в декабре в преддверии Нового года на телеканале "Украина".

Ранее мы писали, что Олег Винник рассказал, кто его фотографирует во время отдыха.

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