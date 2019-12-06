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Женский портал
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Неожиданно: Поплавский перепел хит Винника

Комментариев: 3
Поющий ректор исполнил на своем концерте украиноязычную версию "Нино".

Неожиданно: Поплавский перепел хит Винника
Неожиданно: Поплавский перепел хит Винника
instagram.com/poplavskiy_michail

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3 декабря во Дворце Спорта состоялся концерт "поющего ректора" Национального университета культуры и искусств Михаила Поплавського. Артист, который 28 ноября отметил юбилей 70 лет, приурочил концерт к этой круглой дате. Шоу называлось "Я - украинец", со сцены Поплавский исполнил свои ранние хиты и несколько новых песен.

А вот по-настоящему неожиданным номером стало исполнение юбиляром песни Олега Винника “Нино“. Поплавский перепел хит на украинском языке - и сорвал бурные овации. 

Ранее мы писали, что Поплавский попал под раздачу в Женском квартале. 

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Теги: Михаил Поплавский, Олег Винник, Нино
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (4)
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Пролисок    06.12.2019, 12:39
Оценка:  0
Пролисок
У поплавского вообще нет голоса.есть не профессиональные ,но приятные на слух голоса-Марк Бернес или Утёсов.Но это же обычный сельский дядька из толпы.Его невозможно слышать.Кстати и Винник не Элвис Пресли.На конкурсах столько талантов,но никто их на сцену не приглашает....
    06.12.2019, 12:42
Оценка:  -1
Я люблю його творчість! Ну і що що він із села? Що за дискримінація? Багато зірок починали свій шлях з низів. Як на мене, це навпаки показує їх силу та наполегливість. Не всі здатні дійти до того, до чого дійшов Поплавський. Всі здаються на пів шляху. Тому я гадаю, що він заслуговує на пошану)
гость  (аноним)  06.12.2019, 12:15
Оценка:  +2
гость
Просто нет слов- УЖАС!!! Такое только здесь возможно,,,,,,,
fb94473112591926    06.12.2019, 12:38
Оценка:  -2
fb94473112591926
ахахах, вы чего ужасаетесь?
НИНО на украинском круто звучит, особенно в исполнении Поплавского)
Они оба мне всегда нравились)
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