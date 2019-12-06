Поющий ректор исполнил на своем концерте украиноязычную версию "Нино".

Неожиданно: Поплавский перепел хит Винника instagram.com/poplavskiy_michail

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3 декабря во Дворце Спорта состоялся концерт "поющего ректора" Национального университета культуры и искусств Михаила Поплавського. Артист, который 28 ноября отметил юбилей 70 лет, приурочил концерт к этой круглой дате. Шоу называлось "Я - украинец", со сцены Поплавский исполнил свои ранние хиты и несколько новых песен.

А вот по-настоящему неожиданным номером стало исполнение юбиляром песни Олега Винника “Нино“. Поплавский перепел хит на украинском языке - и сорвал бурные овации.

Ранее мы писали, что Поплавский попал под раздачу в Женском квартале.

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