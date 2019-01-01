Скандальный номер с участием поющего ректора набирает популярность в Сети.

Читай также: Невестка Поплавского представит Украину на конкурсе красоты “Миссис Вселенная“

На выходных на “1+1“ состоялась премьера нового выпуска “Женского Квартала“. В нем, среди прочих, был номер с участием самого поющего ректора нашей страны Михаила Поплавского. Он выступил в миниатюре-пародии на самого себя, а на сцене его играла актриса “Женского Квартала“ Татьяна Песик. По задумке авторов, Михаил Михайлович пришел сдавать себе же экзамен на тему своего же творчества. А вот, собственно, сам номер:

Татьяна Песик рассказала, что познакомилась со своим партнером по номеру буквально за полчаса до съемок.

“Несмотря на то, что я не первый раз пародировала Михаила Михайловича, делать это в его же присутствии – намного ответственнее и сложнее. Но мне кажется, ему все понравилось, и он на нас не обиделся. Взаимодействовать с ним на сцене было комфортно“, - говорит Песик.

Михаил Поплавский попал под раздачу в "Женском Квартале" Пресс-служба

Сам Михаил Михайлович за кулисами тоже подтвердил, что не репетировал номер, и все, что происходило на сцене было импровизацией.

Михаил Поплавский попал под раздачу в "Женском Квартале" Пресс-служба

Читай также: Звезды “Женского Квартала“ удивили неожиданной “сменой пола“

К слову, уже в следующую субботу в 21:30 в эфире “1+1“ состоится премьера нового выпуска “Женского Квартала“.

А вживую увидеть выступление актрис можно будет 22 ноября на концерте-съемке проекта в “Октябрьском дворце“.

Ранее мы писали, что звезда “Женского Квартала“ Алина Гордиенко выходит замуж.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.