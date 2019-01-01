Артист не против провести время в семейном кругу.

Потап рассказал, как будет отмечать Новый год ivona.bigmir.net

Продюсер и рэпер Потап, который представил совместный клип с Олей Поляковой и Олегом Винником, рассказал, как любит встречать Новый год. Рэпер отметил, что новогодние праздники всегда остаются рабочими для артистов, потому Новый год он встречает на сцене.

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Обычно встречаю Новый Год на концертах. Но если выпадает редкая возможность остаться дома, стараюсь максимально уделить время семье. Провести время с сыном, с родными и близкими. В Новый Год все, что нравится вам, нравится и мне: оливье, мандарины, шампанское. У нас, артистов, новогодние ощущения начинаются раньше: “Живчик“ в стаканах, конфетти, привкус искусственного снега во рту, телесъемка, - говорит Потап.

Артист не исключает возможности встретить 2020 год за границей.

Все зависит о того, как пройдут переговоры и где группа MOZGI будет выступать. Возможно, и за границей, - добавил Потап.

Ранее мы писали, что Потап и Каменских чувственно станцевали на публике.

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