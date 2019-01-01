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Потап и Каменских чувственно станцевали на публике

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Знаменитости нежно поцеловались на вечеринке - фото попало в Сеть.

Потап и Каменских чувственно станцевали на публике
Потап и Каменских чувственно станцевали на публике
ivona.bigmir.net

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Сладкая парочка украинского шоубиза рэпер, продюсер Алексей Потапенко и его супруга певица Настя Каменских не устают радовать публику проявлением своих чувств. Так, на днях звездную чету заметили на вечеринке “Ночь химер“, где Каменских появилась в образе летучей мыши в полупрозрачном наряде с необычной маской.

Влюбленных засняли во время медленного танца, который сопровождался нежным поцелуем. Фото появилось на фан-страничке пары в Инстаграм.

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Ранее мы писали, что Потап рассказал, как делал предложение Насте Каменских.

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Теги: Потап и Настя, поцелуи, Настя Каменских, супруги
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Источник: IVONA bigmir)net

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