Умер Чха Ин Ха: Последний пост в Instagram представителя K-pop

В Южной Корее всего за несколько месяцев умерли три молодые представители K-pop.

В Южной Корее умер известный актер и солист группы Surprise U Чха Ин Ха. 27-летнюю знаменитость нашли мертвым в его доме во вторник, 3 декабря. Об этом сообщает BBC со ссылкой на агентство Fantagio, с которым работал Чха Ин Ха.

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Причина смерти пока неизвестна. Родственники звезды приняли решение провести приватные похороны без вмешательства СМИ.

“Мы чувствуем себя опустошенными, поскольку вынуждены сообщить такие печальные новости. 3 декабря актер Чха Ин Ха покинул наш мир“, - говорится в сообщении агенства.

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Отметим, что многие поклонники не могут поверить в новость о смерти артиста и считают, что это всего лишь розыгрыш. Такими мыслями делятся пользователи Сети в комментариях к последней публикации Чха Ин Ха в Instagram.

“Пожалуйста, остерегайтесь холода и берегите себя“, - написал в своем последнем посте артист. На снимках он выглядит совершенно здоровым.

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“Это фальшивая новость, верно?“, “Я не верю в это... Я не верю. Что происходит? Он только что опубликовал это и сейчас...“, - пишут поклонники умершей звезды.

Ранее сообщалось, что корейская поп-звезда 25-летняя Солли покончила с собой.

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