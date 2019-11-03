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Умерла французская певица Мари Лафоре

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Звезде было 80 лет.
Умерла французская певица Мари Лафоре
Умерла французская певица Мари Лафоре
ivona.bigmir.net

Известная певица и актриса Мари Лафоре умерла в Швейцарии в возрасте 80 лет. Она скончалась в минувшую субботу в городе Женолье, сообщает издание Le Temps.

О смерти знаменитости сообщила ее дочь. Причины ухода Лафоре из жизни остаются неизвестными.

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Мари Лафоре, настоящее имя которой Майтена Мари Брижитт Думенак, родилась в 1939 году во Франции. В 19 лет она приняла участие в музыкальном конкурсе вместо своей сестры и стала победительницей.

Известность к Мари пришла, когда девушке было 23 года. В конце 70-х годов она переехала в Швейцарию. Самыми популярными и известными песнями Лафоре являются Mon amour, mon ami, La tendress и Manchester et Liverpool.

Также Мари Лафоре снималась во многих фильмах и телесериалах. Ее партнерами по съемочной площадке, в числе прочих, были звезды французского кино - Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо.

Ранее стало известно, что корейская поп-звезда Солли покончила с собой.

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Теги: актриса, Мари Лафоре
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