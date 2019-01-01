Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Ему было 76 лет.

В Украине умер известный актер театра и кино Давид Бабаев. Народному артисту Украины, актеру Национального академического театра имени Леси Украинки было 76 лет.

В ночь с 23 на 24 ноября ушел из жизни народный артист Украины, звезда Национального академического театра имени Леси Украинки Давид Бабаев, - говорится в сообщении театра в котором работал артист на Facebook.

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Причину смерти Бабаева пока не называют. О времени и дате прощания с актером сообщат отдельно.

Давид Бабаев родился в 1942 году в российском городе Махачкала, когда его семья была в эвакуации. В 1947 году они вернулись в Киев. Он закончил Киевское училище эстрадно-циркового искусства в 1969 году и был награжден орденом “За заслуги“ II степени в 2011 году.

В Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки Давид Бабаев служил с 1972 года. За всю свою жизнь он сыграл в более 50 спектаклей.

Напомним, что ранее умер французский дизайнер Патрик-Луи Виттон.

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