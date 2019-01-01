Умер французский дизайнер Патрик-Луи Виттон

Знаменитый модельер умер в возрасте 68 лет.

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В четверг, 7 ноября, в возрасте 68 лет ушел из жизни известный французский модельер Патрик-Луи Виттон. Об этом сообщается на официальной странице модного дома Louis Vuitton в Instagram. Что стало причиной смерти знаменитого дизайнера, пока неизвестно.

“С глубокой грустью мы делимся новостями о кончине Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли касаются его семьи, в частности его сыновей Пьера-Луи и Бенуа-Луи, которые работают рядом с нами, а также его внуков“, - говорится в заявлении.

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Кроме того, в сообщении отмечается, что Патрик-Луи Виттон продолжил семейную традицию, присоединившись к модному дому в ​​1973 году в качестве плотника. Он специализировался на создании дорожных чемоданов.

“Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году в качестве плотника. Его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий. “Savoir-faire может существовать только в том случае, если он передается…“ – было одним из его любимых выражений“, – говорится в посте в Instagram.

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Отметим, что французский бренд Louis Vuitton был основан в 1854 году Луи Виттоном. Родственники Виттона продолжили его дело. Сейчас модный дом, который специализируется на создании сумок, одежды и различных аксесуаров, считается одной из самых легендарных компаний в индустрии моды.

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