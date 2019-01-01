Певица TAYANNA рассказала, как короновала себя

Певица TAYANNA вспомнила, как отмечала праздники в детстве.

Популярная украинская певица TAYANNA на съемках шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал “Украина“ покажет вечером 31 декабря, поделилась воспоминаниями о том, как проходили праздники в ее детстве.

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По словам TAYANNA, новогодние праздники она любила еще и за то, что имела возможность наряжаться в красивые костюмы. В детском садике будущей певице доставались роли Лисички и Снежинки.

“У меня мама швея, поэтому она всегда шила мне в детстве костюмы. Мой любимый – платье Снежинки, оно было белого цвета, нереально красивое, украшенное кучей маленьких снежинок. Мне тогда оно казалось очень красивым – по крайней мере, в те времена. Даже до сих пор где-то сохранилось фото“, – поделилась TAYANNA с журналистами канала “Украина“.

TAYANNA пресс-служба

Интересно, что аксессуары к своим образам певица создавала собственными руками, и к тому же, украшения были очень бюджетными:

“Раньше были такие игрушечные украшения, с блестками. Меня мама научила: можно разбить игрушку, собрать с нее “посыпку“, и ею что-то украшать. Я делала себе такую ​​“корону“, украшала блестками, а сверху еще клеила звезду. Конечно, было видно, что эту корону я делала сама, но мне нравилось“, – вспомнила TAYANNA за кулисами праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“.

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Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“ стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее TAYANNA поразила пикантным кадром в купальнике.

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