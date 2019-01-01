Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

13-летняя дочь Джоли и Питта официально сменила имя на мужское

Комментариев: 0
После двух лет гормональной терапии Шайло Джоли-Питт сменила имя.
13-летняя дочь Джоли и Питта официально сменила имя на мужское
13-летняя дочь Джоли и Питта официально сменила имя на мужское
gettyImages.com

13-летняя дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт официально сменила имя. Об этом сообщает  New Idea.

Читай также: Бритни Спирс попыталась стать похожей на Джоли и нарвалась на критику

Как пишет издание, девочка с детства мечтала стать мальчиком. Она отказалась от девичьих нарядов и вот уже два года проходит гормональную терапию.

Известно, что операцию по смене пола можно делать только после 16-летия, а поменять имя можно в любом возрасте с согласия родителей. Так, старшая биологическая дочь Джоли и Питта решила взять мужское имя Джон.

Напомним, ранее Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за угрозы взрыва.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, Шайло Джоли-Питт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net,

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь