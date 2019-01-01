После двух лет гормональной терапии Шайло Джоли-Питт сменила имя.

13-летняя дочь Джоли и Питта официально сменила имя на мужское gettyImages.com

13-летняя дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт официально сменила имя. Об этом сообщает New Idea.

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Как пишет издание, девочка с детства мечтала стать мальчиком. Она отказалась от девичьих нарядов и вот уже два года проходит гормональную терапию.

Известно, что операцию по смене пола можно делать только после 16-летия, а поменять имя можно в любом возрасте с согласия родителей. Так, старшая биологическая дочь Джоли и Питта решила взять мужское имя Джон.

Напомним, ранее Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за угрозы взрыва.

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