13-летняя дочь Джоли и Питта официально сменила имя на мужское
13-летняя дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт официально сменила имя. Об этом сообщает New Idea.
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Как пишет издание, девочка с детства мечтала стать мальчиком. Она отказалась от девичьих нарядов и вот уже два года проходит гормональную терапию.
Известно, что операцию по смене пола можно делать только после 16-летия, а поменять имя можно в любом возрасте с согласия родителей. Так, старшая биологическая дочь Джоли и Питта решила взять мужское имя Джон.
Напомним, ранее Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за угрозы взрыва.
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