Бритни Спирс попыталась стать похожей на Джоли и нарвалась на критику
Читай также: Моника Беллуччи покорила Сеть откровенным фото в пиджаке на голое тело
Секс-символ 2000-х певица Бритни Спирс снова нарвалась на критику в Сети. Новым поводом для негативных комментариев стало фото артистки, на котором она пытается повторить образ киношной волшебницы Малефисенты, которую воплотила на экране Анджелина Джоли. Снимок певица опубликовала в своем Инстаграм. В кадре она появилась в облачении колдуньи - с большими черными рогами. Рядом со Спирс сидит ее молодой избранник Сэм Асгари.
Читай также: Превращение Джоли в Малефисенту: Дисней поделились ярким видео
Такой образ Спирс понравился далеко не всем - во многих комментариях фолловеры отметили, что повторить образ Джоли красотке так и не удалось. Несмотря на это, пост за несколько часов набрал более 300 тысяч лайков.
Ранее мы писали, что Бритни Спирс выставила фото с молодым возлюбленным.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил