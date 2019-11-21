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Бритни Спирс попыталась стать похожей на Джоли и нарвалась на критику

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Артистка выставила фото в образе Малефисенты, рядом с ней позировал ее бойфренд .

Бритни Спирс попыталась стать похожей на Джоли и нарвалась на критику
Бритни Спирс попыталась стать похожей на Джоли и нарвалась на критику
ivona.bigmir.net

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Секс-символ 2000-х певица Бритни Спирс снова нарвалась на критику в Сети. Новым поводом для негативных комментариев стало фото артистки, на котором она пытается повторить образ киношной волшебницы Малефисенты, которую воплотила на экране Анджелина Джоли. Снимок певица опубликовала в своем Инстаграм. В кадре она появилась в облачении колдуньи - с большими черными рогами. Рядом со Спирс сидит ее молодой избранник Сэм Асгари. 

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Такой образ Спирс понравился далеко не всем - во многих комментариях фолловеры отметили, что повторить образ Джоли красотке так и не удалось. Несмотря на это, пост за несколько часов набрал более 300 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс выставила фото с молодым возлюбленным.

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Теги: Бритни Спирс, Малефисента, Анджелина Джоли
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Источник: IVONA bigmir)net

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