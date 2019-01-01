Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за угрозы взрыва

На месте съемок нового фильма "Вечные" нашли бомбу времен Второй мировой войны.

Известную голливудскую актрису Анджелину Джоли экстренно эвакуировали с места съемок нового фильма Marvel. Об этом сообщает The Sun.

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Как пишет издание, работу над картиной “Вечные“ (Eternals) приостановили из-за угрозы взрыва. На месте съемок была обнаружена бомба времен Второй мировой войны, которая могла детонировать в любой момент.

Издание отмечает, что новый фильм киновселенной Marvel снимают на испанском острове Фуэртевентура, где ранее была секретная база нацистов. В ленте “Вечные“ Анджелина Джоли сыграет роль суперженщины Тэны. Премьера картины запланирована на 2020 год.

Напомним, ранее Джоли появилась на публике с 13-летней дочерью, которая собралась поменять пол.

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