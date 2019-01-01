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Анджелина Джоли назвала причину удаления груди

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В 2013 голливудская актриса решилась на операцию.
Анджелина Джоли назвала причину удаления груди
Анджелина Джоли назвала причину удаления груди
ivona.bigmir.net

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Голливудская актриса Анджелина Джоли в 2013 году узнала о собственной предрасположенности к развитию рака груди, после чего решилась на операцию. Спустя годы звезда прокомментировала свое решение в откровенном эссе.

Моя мама боролась с раком почти десять лет. Когда я стояла в коридоре больницы, ожидая, когда тело мамы будет подготовлено к кремации, ее доктор сказала мне, что она пообещала матери, что мне сообщат о моей предрасположенности к раку. Спустя годы мне пришлось пройти генетический тест, который показал, что у меня есть ген - так называемый BRCA1, - рассказала Джоли.

Анджелина добавила, что у нее вероятность развития рака молочной железы составила 87%, а рака яичников - 50%.

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Я просто чувствую, что сделала правильный выбор, чтобы повысить свои шансы увидеть, как мои дети становятся взрослыми, и застать внуков. Я надеюсь уделить им как можно больше времени. Я более десяти лет живу без мамы. Она увидела лишь нескольких своих внуков и была слишком больна, чтобы играть с ними. Моя бабушка умерла в 40 лет. Я надеюсь, что мой выбор позволит мне прожить немного дольше, - написала она.

Ранее Анджелина Джоли появилась на публике с 13-летней дочерью, которая собралась поменять пол.

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Теги: Анджелина Джоли, актриса, рак груди
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