В Киеве погиб 3-летний крестник певицы Ирины Билык

Погибший 1 декабря во время перестрелки в Киеве 3-летний ребенок оказался крестником певицы Ирины Билык.

В воскресенье, 1 декабря, в Киеве произошло покушение на бизнесмена и депутата киевского облсовета Вячеслава Соболева. Во время обстрела автомобиля политика погиб его 3-летний сын Александр.

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Известная украинская исполнительница Ирина Билык выразила соболезнование по поводу убийства мальчика и рассказала, что Александр был ее крестником. Кроме того, артистка показала архивное фото ребенка.

“Не могу сидеть и делать вид,что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек,чудесный малыш...крестной которого я являюсь... Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей,деток...в центре любимого города.... Мой маленький Ангел,Сашенька, Прости этим взрослым нелюдям Их жестокость...силы всей семье. В этот страшный час....“, - написала Ирина.

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Напомним, ранее Ирина Билык прокомментировала скандал с концертом в Харькове.

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