Ирина Билык прокомментировала слухи о разводе с Асланом Ахмадовым

Ирина Билык заявила, что не дает поводов для ревности и рассказала, какие у нее отношения с бывшим мужем Димой Коляденко.

Известная украинская исполнительница Ирина Билык впервые прокомментировала слухи о разводе со своим мужем, продюсером, художником и фотографом Асланом Ахмадовым и возобновлении отношений с экс-супругом Димой Коляденко.

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Пока Ахмадов находится по работе в Москве, Ирина все чаще начала появляться на публике с Коляденко, чем и спровоцировала слухи о разводе. Однако в интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“ артистка опровергла информацию о романе с Димой.

Ирина сообщила, что с нетерпением ждет приезда мужа и уверена, что не давала ему повода для ревности. А с Коляденко она просто дружит.

“Муж приедет через 3 дня. Я думаю, что повода я ему не давала, мы с Димой просто дружим и видимся. Вот вчера я была в гостях у Димы, и только в двенадцать ночи вышла от него – там была компания, с которой мы хорошо проводили время. Мы просто живем и радуемся жизни!“ – заявила Билык.

Напомним, ранее Ирина Билык прокомментировала скандал с концертом в Харькове.

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