Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирина Билык прокомментировала слухи о разводе с Асланом Ахмадовым

Комментариев: 0
Ирина Билык заявила, что не дает поводов для ревности и рассказала, какие у нее отношения с бывшим мужем Димой Коляденко.
Ирина Билык прокомментировала слухи о разводе с Асланом Ахмадовым
Ирина Билык прокомментировала слухи о разводе с Асланом Ахмадовым
instagram.com/bilyk_iryna

Известная украинская исполнительница Ирина Билык впервые прокомментировала слухи о разводе со своим мужем, продюсером, художником и фотографом Асланом Ахмадовым и возобновлении отношений с экс-супругом Димой Коляденко.

Читай также: История любви Ирины Билык и Аслана Ахмадова

Пока Ахмадов находится по работе в Москве, Ирина все чаще начала появляться на публике с Коляденко, чем и спровоцировала слухи о разводе. Однако в интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“ артистка опровергла информацию о романе с Димой.

Ирина сообщила, что с нетерпением ждет приезда мужа и уверена, что не давала ему повода для ревности. А с Коляденко она просто дружит.

“Муж приедет через 3 дня. Я думаю, что повода я ему не давала, мы с Димой просто дружим и видимся. Вот вчера я была в гостях у Димы, и только в двенадцать ночи вышла от него – там была компания, с которой мы хорошо проводили время. Мы просто живем и радуемся жизни!“ – заявила Билык.

Напомним, ранее Ирина Билык прокомментировала скандал с концертом в Харькове.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Билык, Дима Коляденко, Аслан Ахмадов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь