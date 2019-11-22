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Любовь по-украински: Наталья Могилевская презентовала клип из Карпат

Комментариев: 1
Видеоработа проникнута настроением влюбленности.

Любовь по-украински: Наталья Могилевская презентовала клип из Карпат
Любовь по-украински: Наталья Могилевская презентовала клип из Карпат
Пресс-служба

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Народная артистка Украины Наталья Могилевская презентовала новое музыкальное видео на песню “Покохала“, который сняла в Карпатах.

Легкость, чувственность и влюбленность - настроение и состояние артистки этой осенью, которые нашли свое отражение в новой видеоработе певицы на песню «Покохала», режиссером которого выступил Игорь Швыдченко.

Пресс-служба

Единственное время в жизни женщины, когда она имеет право разглядывать других мужчин – это время когда она невеста. До этого нельзя, после, когда замужем, тоже нельзя. Это время по традиции, когда на Масленицу выходили девушки и рассказывали о том, что есть их ценности, а парни показывали свою мужскую силу и удаль. Клип об этом. Состояние “невеста”, говорит о праве женщины выбирать. Из многих мужчин она выбирает одного и она его выбрала ” – рассказывает Наталья Могилевская о клипе.

Новая видеоработа исполнительницы уже доступна на её официальном YouTube-канале.

Пресс-служба

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Напомним, что на днях Наталья Могилевская получила премию “VIVA! Легенда”, за особые заслуги и тесное сотрудничество с изданием  на протяжении 15 лет.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская поразила откровенным нарядом.

 

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Теги: Наталья Могилевская, премьера клипа, новая песня
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  22.11.2019, 17:32
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pусский
Фу, жопомордая!
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