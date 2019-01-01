Чем удивит юбилейный выпуск самого загадочного шоу украинского ТВ.

Тайны Могилевской, откровения ясновидящих и Надежда Матвеева – стартует новый сезон "Битвы экстрасенсов" пресс-служба

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2 октября в 19:00 на СТБ стартует 20 сезон мистического реалити "Битва экстрасенсов". Новый сезон по праву можно назвать сезоном тайн и откровений – впервые в истории проекта новые участники раскроют секреты самых известных и сильных экстрасенсов.

Неизменным ведущим мистического реалити остается Павел Костицын. А вот к его соведущим, Елене Мельник и Ольге Сумской, присоединится Надежда Матвеева. Помогать оценивать работу участников на испытаниях также будет победитель 16 сезона “Битвы экстрасенсов“ Сурен Джулакян и приглашенные звезды – известные зрителям экстрасенсы.

пресс-служба

Читай также: “Зважені та щасливі“ 9 сезон: Как выглядит вылетевшая участница сейчас Могу раскрыть историю, развязку которой зрители увидят уже совсем скоро. За помощью к экстрасенсам обратилось целое село, сотни людей. Они обеспокоены тем, что из жизни один за другим уходят мужчины-односельчане. Мы с новоиспеченной 12-кой взялись за расследование. И, честно сказать, я еще не был так шокирован финалом как в этот раз… – рассказывает руководитель проекта Антон Мельник.

пресс-служба

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В традиционном испытании первого выпуска под названием “Мистер Х“ примет участие известная украинская певица Наталья Могилевская.

Наталья долгое время провела в Индии. У неё сформировалось свое видение и философия относительно потустороннего мира. Она придет на проект с миссией – поделиться собственными знаниями с людьми и направить силы экстрасенсов-участников в нужное русло, – отмечает Антон Мельник.

Юбилейный сезон “Битвы экстрасенсов“ будет выходить по средам в 19:00.

пресс-служба

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