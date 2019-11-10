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"Не хватало времени на учебу": Сергей Притула вспомнил студенческие годы

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Ведущий рассказал, каким студентом он был.
Сергей Притула вспомнил студенческие годы
Сергей Притула вспомнил студенческие годы
ivona.bigmir.net

17 ноября в Украине отмечают День студента. Телеведущий Сергей Притула накануне вспомнил, каким он был во времена учебы в Тернопольской академии народного хозяйства.

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Уже со второго курса я начал сдавать все сессии по индивидуальной ведомости. Я работал на радио, занимался КВН. И, откровенно, мне на учебу не хватало времени, - рассказал он журналистам “Нового канала“. 

Оказывается, Сергей мог пропускать пары, но потом обязательно приходил на кафедру и все сдавал. 

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Третий курс я почти весь пропустил, потому что поехал на заработки в Великобританию. А когда на четвертый год вернулся, я был назначен студенческим деканом института, - поделился Притула.
Примечательно, что будущий артист сдал магистратура на отлично, но ни дня не проработал по специальности.

Ранее Сергей Притула показал редкий семейный кадр с женой и детьми.

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Теги: Сергей Притула, День студента, ведущий
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