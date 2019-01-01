Елена Кравец рассказала, чем "кварталовцы" занимаются между концертами

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец приняла участие в шоу "Дети против звезд".

Все известные люди имеют свои “скелеты в шкафу“ – секретики, которые скрыты от глаз фанатов. Артисты Студии “Квартал 95“ – не исключение. Ведь телевизионный образ – одно, но жизнь часто отличается от экранного амплуа. Тайнами коллег-артистов поделилась Елена Кравец в программе “Дети против звезд“ на Новом канале. Она рассказала, чем “кварталовцы“ занимаются на гастролях.

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В шоу актриса соревновалась в игре “Дженга“ против 10-летнего Димы Проскурни. Ведущему “Дети против звезд“ Сергею Притуле стало интересно, откуда у Лены любовь к этой игре. Вот она и рассказала о закулисной жизни артистов.

"Дети против звезд" Пресс-служба

– Сереж, а чем вы в “Вар’ятах“ занимаетесь, когда ждете концерт или при переезде между городами? – уточнила у ведущего Лена Кравец.

– Ми займаємось серйозними справами. Перед концертом у гримерці ми “ріжемось“ у карти, в “дурня“, – признался Сергей.

– Вот видишь… в этом и вся разница. Мы в “Квартале“ играем в “Дженгу“, – подколола Лена Сергея.

– Богатая жизнь – она другая, – отшутился ведущий Нового канала.

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После диалога актриса показала то, чему научилась на гастролях. По правилам “Дженги“ игроки должны вытаскивать блоки из башни и ставить их наверх. Проигрывает тот, на ком конструкция развалится. Хотя Лена не победила в индивидуальном баттле, играла она достойно и удивила зрителей своей сноровкой.

Дети против звезд Пресс-служба

“Дети против звезд“ – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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