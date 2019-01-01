Певец Владимир Дантес принял участие в программе “Дети против звезд“.

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Певец и телеведущий Владимир Дантес – заядлый путешественник. Он побывал в 75 странах и, казалось бы, должен разбираться в географии. Но любовь к странствиям – не гарантия знаний. В программе “Дети против звезд“ на Новом канале он сразился в индивидуальном баттле с 6-летним Захаром Ардотели по этому предмету. Ребенок еще не начал изучать его в школе, но легко различает флаги стран и даже определяет государства по контурам. Соревнование навеяло Владимиру воспоминания из детства.

“В школе я ненавидел географию, – признался DANTES. – Все подумали, раз я много путешествую, то сильно разбираюсь в этом предмете. Это не так, я в нем не разбираюсь. Я любил математику и геометрию. Не любил химию. В химии с самого начала ничего не понял, и продолжал ничего не понимать“.

Владимир Дантес Пресс-служба

В школе DANTES учился хорошо, так как был смышленым парнем. Но у него был очень озорной характер. Певца частенько выгоняли с уроков за плохое поведение.

“Я дискредитировал учителей, постоянно разговаривал во время уроков и пытался быть самым главным в классе“, – рассказал певец за кулисами шоу.

Владимир Дантес в школе ненавидел географию и срывал уроки Пресс-служба

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Хорошо, что в программе роль “главного в классе“ занята Сергеем Притулой, который ведет это шоу. Да и за плохое поведение тут не выгоняют. Но во время съемок каждая звезда смогла почерпнуть для себя много интересно. Например, они узнали, на гербе какой страны изображен страус.

“Дети против звезд“ – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее украинские звезды поделились особыми школьными историями.

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