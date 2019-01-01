За кулисами "Танців з зірками": VERA KEKELIA рассказала, как работается с Еленой Кравец

Певица и звезда "Женского квартала" VERA KEKELIA призналась, за кого болеет в танцевальном проекте "Танці з зірками 2019".

Украинская певица и участница “Женского Квартала“ VERA KEKELIA, которая сопровождает вокалом выступления участников проекта “Танці з зірками“ на “1+1“, рассказала о работе с Еленой Кравец.

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В это воскресенье во время девятого прямого эфира проекта певица исполнит песню “Леди Совершенство“ из кинофильма “Мэри Поппинс, до свидания!“, под которую актриса студии “Квартал 95“ Елена Кравец и Максим Леонов продемонстрируют зажигательный квикстеп.

Пока пара усердно готовится к выступлению, певица проводит часы за репетициями вокала, чтобы безупречно вживую исполнить композицию во время прямого эфира. За кулисами проекта VERA KEKELIA поделилась впечатлениями от работы с Еленой и Максимом и призналась, что будет болеть за эту пару:

“Петь для Лены и Максима – одно удовольствие. Тем более, эта песня очень подходит Лене. Она успевает абсолютно все: и репетировать вместе с нами номера “Женского Квартала“, и проводить часы в зале, изучая новый танец, и заботиться о троих детях. Лена – настоящая Леди Совершенство. Я болею за нее и искренне желаю победы в проекте!“.

VERA KEKELIA пресс-служба канала 1+1

Напомним, VERA KEKELIA сопровождает вокалом выступления участников на паркете уже третий сезон подряд. Телезрители легко узнают певицу по неповторимому глубокому тембру и чувственной манере исполнения. Интернет-пользователи часто отмечают высокий уровень вокала в своих комментариях в социальных сетях. Так, после проникновенного исполнения Веры песни Кузьмы Скрябина “Мовчати“ для танцевальной пары Ксении Мишиной и Евгения Кота поклонники даже начали искать, где можно скачать трек:

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“Вера, браво! Исполнение песни до мурашек!“, “Браво, это так красиво!!! P.S.: виложите кто-то отдельным аудио-файлом этот кавер “Мовчати“ - фантастическое исполнение Веры!“, “А как звучит песня “Мовчати“, так мощно ее никто не пел, интересно, есть ли версия для скачивания“.

Напомним, недавно VERA KEKELIA презентовала окрыляющий сингл “Перлиною“, на который сняла лирик-видео. Также артистку можно увидеть в новых выпусках проекта “Женский Квартал“ студии “Квартал 95“ каждую субботу на “1+1“.

Посмотреть предыдущий восьмой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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