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Дочь Елены Кравец удивила невероятным сходством с мамой - фото

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Мария Кравец поделилась новыми снимками в стильном наряде.
Дочь Елены Кравец удивила невероятным сходством с мамой - фото
Дочь Елены Кравец удивила невероятным сходством с мамой - фото
instagram.com/ma_kravets

Дочь актрисы студии “Квартал 95“ Елены Кравец, Мария Кравец часто делиться с поклонниками в соцсети новыми публикациями в модных образах. 

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На днях на своей странице в Instagram 16-летняя начинающая модель похвасталась новым стильным луком. Девушка опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена в светло-коричневом пальто, черном гольфе, укороченных светлых джинсах и черных ботинках.

Свой образ Маша дополнила коричневой сумкой. В таком стильном наряде Кравец-младшая устроила себе фотосессию возле Октябрьского дворца в Киеве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

by @nxvits 🍂🍂

Допис, поширений masha kravets (@ma_kravets)

Многие подписчики Марии отметили, что она очень красива и невероятно похожа на свою звездную маму Елену Кравец. “Очень на маму похожа класс“, “Машаааа, какая ты красивая“, “Красуня“, “Невероятное сходство с мамой“, - пишут поьзователи Сети.

Ранее в Сеть выложили фотосессию 16-летней дочки Елены Кравец.

 

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Теги: Елена Кравец, Маша Кравец
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Источник: Ivonа bigmir)net

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