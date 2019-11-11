Сергей Притула показал редкий семейный кадр с женой и детьми

Ведущий Сергей Притула поделился новым семейным фото и рассказал, как покорял столицу.

Известный украинский телеведущий, звезда Нового канала Сергей Притула редко делиться с поклонниками фотографиями из семейного архива. Однако на днях знаменитость решил сделать исключение.

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Так, на своей странице в Facebook Притула опубликовал снимок, на котором он позирует в компании супруги Екатерины, двухлетней дочери Соломии и сына от первого брака 11-летнего Дмитрия.

В описании к редкому кадру Сергей признался, что уже ровно 14 лет живет в Киеве. Артист поблагодарил всех, кто помог ему адаптироваться в столице. Кроме того, артист сказал “спасибо“ Киеву за возможности, которые он ему давал и за то, что здесь он счастлив со своей семьей.

Ранее Сергей Притула высказался о супружеской неверности.

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