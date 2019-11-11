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Сергей Притула показал редкий семейный кадр с женой и детьми

Комментариев: 1
Ведущий Сергей Притула поделился новым семейным фото и рассказал, как покорял столицу.
Сергей Притула показал редкий семейный кадр с женой и детьми
Сергей Притула показал редкий семейный кадр с женой и детьми
facebook.com/serhiyprytula

Известный украинский телеведущий, звезда Нового канала Сергей Притула редко делиться с поклонниками фотографиями из семейного архива. Однако на днях знаменитость решил сделать исключение.

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Так, на своей странице в Facebook Притула опубликовал снимок, на котором он позирует в компании супруги Екатерины, двухлетней дочери Соломии и сына от первого брака 11-летнего Дмитрия.

В описании к редкому кадру Сергей признался, что уже ровно 14 лет живет в Киеве. Артист поблагодарил всех, кто помог ему адаптироваться в столице. Кроме того, артист сказал “спасибо“ Киеву за возможности, которые он ему давал и за то, что здесь он счастлив со своей семьей.

Ранее Сергей Притула высказался о супружеской неверности.

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Теги: Сергей Притула
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
DmitriyMakarov    11.11.2019, 12:32
Оценка:  -1
DmitriyMakarov
Лучше бы этот "вылупок" оставался в своем славном Тарнополе, а не приезжал к нам вонять и разжигать.
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