Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тина Кароль рассказала о своем самом большом страхе

Комментариев: 0
Певица призналась, чего боится больше всего на свете.
Тина Кароль рассказала о своем самом большом страхе
Тина Кароль рассказала о своем самом большом страхе
ivona.bigmir.net

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно выступила в эфире "Танців з зірками", рассказала о своих страхах. 

Читай также: Дана Балана заметили в компании украинской артистки

Так, артистка призналась, что больше всего в жизни боится высоты. А во время своего выступления на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" Тина Кароль поднялась на много метров над зрительным залом.

Для меня это самый большой страх. Невероятно страшно петь, находиться на высоте и еще и быть артистом, – отметила Тина.

Также звезда добавила, что пытается преодолеть свою фобию. 

Читай также: Канье Уэст выступил перед заключенными в Техасе

Я иду навстречу своим страхам. Я боюсь, я дрожу, я знаю, что сейчас будет ответственно, но если я это не буду делать, то не смогу побороть свой страх, - говорит знаменитость.

Накануне Тина Кароль поразила элегантным образом на съемках новогоднего шоу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Тина Кароль, певица
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь