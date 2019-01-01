Тина Кароль рассказала о своем самом большом страхе

Певица призналась, чего боится больше всего на свете.

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно выступила в эфире "Танців з зірками", рассказала о своих страхах.

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Так, артистка призналась, что больше всего в жизни боится высоты. А во время своего выступления на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" Тина Кароль поднялась на много метров над зрительным залом.

Для меня это самый большой страх. Невероятно страшно петь, находиться на высоте и еще и быть артистом, – отметила Тина.

Также звезда добавила, что пытается преодолеть свою фобию.

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Я иду навстречу своим страхам. Я боюсь, я дрожу, я знаю, что сейчас будет ответственно, но если я это не буду делать, то не смогу побороть свой страх, - говорит знаменитость.

Накануне Тина Кароль поразила элегантным образом на съемках новогоднего шоу.

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