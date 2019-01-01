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Канье Уэст выступил перед заключенными в Техасе

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Рэпер исполнил несколько треков из своего нового альбома "Jesus Is King".
Канье Уэст
Канье Уэст
ivona.bigmir.net

Американский рэпер Канье Уэст выступил перед заключенными в одной из техасских тюрем. В рамках благотворительного мероприятия, муж Ким Кардашьян исполнил несколько треков на религиозную тематику из своего нового альбома “Jesus Is King“ в пятницу, 15 ноября.

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Канье Уэст является идейным вдохновителем серии мероприятий “Sunday Service“. Во время своих концертов рэпер выступает в роли проповедника. Сам Канье называет такую благотворительность исцелением для себя самого.

На Youtube-канале тюрьмы округа Харрис опубликован фрагмет выступления Канье Уэста.

Ранее стало известно, что Канье Уэст решил баллотироваться в президенты.

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Теги: Канье Уэст, тюрьма, рэпер
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