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Муж Ким Кардашьян решил баллотироваться в президенты

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Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Муж Ким Кардашьян решил баллотироваться в президенты
Муж Ким Кардашьян решил баллотироваться в президенты
ivona.bigmir.net

Известный рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году. Новость артист публично озвучил во время ежегодного фестиваля инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке. Об этом сообщает NME.

Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест, - сказал Канье.

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В своем заявлении Канье также вспомнил общественного деятеля и активиста Мартина Лютер Кинга. 

Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей, - отметил муж Ким Кардашьян.

Ранее мы писали, что Канье Уэст заставил своих холостых подчиненных отказаться от секса.

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Теги: Канье Уэст, рэпер, президент, Ким Кардашьян
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