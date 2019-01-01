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С короткой стрижкой: Тина Кароль удивила неожиданным перевоплощением

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Тина Кароль сменила образ ради выступления в "Танцях з зірками 2019".
С короткой стрижкой: Тина Кароль удивила неожиданным перевоплощением
С короткой стрижкой: Тина Кароль удивила неожиданным перевоплощением
instagram.com/tina_karol

В воскресенье, 10 ноября, вышел двенадцатый выпуск “Танці з зірками 2019“, во время которого состоялся четвертьфинал проекта. В прямом эфире звездные пары показали сразу два танца, один из которых участники станцевали под живое исполнение украинских артистов.

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Так, актриса Ксения Мишина и ее партнер Женя Кот станцевали фристайл под песню Тины Кароль “Зачем я знаю“. Ради этого выступления ведущая проекта перевоплотилась в героиню одноименного клипа 8-летней давности.

Кароль вышла на паркет в белой майке, поверх которой накинула кожаную куртку, джинсах и кроссовках. Кроме того, артистка сменила длинные волосы на короткую рваную прическу. Снимки Тины из эфира появились на ее фан-странице в Instagram.

Тина Кароль
Тина Кароль
Скриншот

Тина Кароль
Тина Кароль
скриншот

Тина Кароль
Тина Кароль
скриншот

Тина Кароль
Тина Кароль
скриншот

Смотрите видео выступлении Ксении Мишиной, Жени Кота и Тины Кароль на Танцях з зірками 2019“ 10 ноября:

Посмотреть двенадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

 

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Теги: Тина Кароль, Танці з зірками 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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