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Без Тины: Дана Балана заметили в компании украинской артистки

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Молдавский певец появился на публике с Натальей Валевской .

Без Тины: Дана Балана заметили в компании украинской артистки
Без Тины: Дана Балана заметили в компании украинской артистки
ivona.bigmir.net

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Молдавский певец Дан Балан, который входит в состав тренеров украинского “Голоса страны“, засветился в компании украинской артистки Натальи Валевской. Общие фото артистов с открытия нового ресторана Rumors в Киеве появились в Сети. Также снимок с Баланом выставила и сама Валевская с подписью:

“На открытии нового ресторана Rumors с моим коллегой Даном Баланом. Спасибо, Натали Келемебет, за невероятный вечер! Тот случай, когда понимаешь, что появилось еще одно любимое место в Киеве, – написала Валевская.

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Подписчики Валевской наперебой стали отмечать в комментариях, что артистка и молдавский певец - отличная пара и если бы не супруг Натальи, то можно было бы предположить, что у них роман. Также в комментариях уточнили “Как же Тина“, поскольку в Сети Балану уже давно приписывают отношения с коллегой по “Голосу“ Тиной Кароль.

Отметим, что ранее Наталья Валевская уже выставляла общие фото с Даном Баланом, сделанные после концерта, на котором они выступали.

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Напомним, что недавно Тина Кароль прокомментировала отношения с Даном Баланом.

 

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Теги: Дан Балан, тина кароль, Наталья Валевская
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Источник: IVONA bigmir)net

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