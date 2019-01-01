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"Казалось, что идти некуда": Скарлетт Йоханссон рассказала о начале своей кинокарьеры

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Актриса чуть было не бросила сниматься в фильмах.
Скарлетт Йоханссон рассказала о начале своей кинокарьеры
Скарлетт Йоханссон рассказала о начале своей кинокарьеры
ivona.bigmir.net

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, которая засветила помолвочное кольцо за 400 тысяч долларов, призналась, что могла бросить карьеру несколько лет назад. 

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В разговоре с другими знаменитыми женщинами Голливуда для The Hollywood Reporter Скарлетт Йоханссон рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась, когда режиссеры видели ее только в одном свете.

В 20 лет и даже в подростковом возрасте, когда я только начала сниматься, я осознала, что стала гиперсексуализированной в глазах людей. Всем это казалось нормальным, но оно очень сильно отличалось от моих внутренних ощущений, - вспомнила она.

Йоханссон добавила, что раньше спектр предлагаемых ролей для нее был весьма ограничен. Из-за этого Скарлетт не получала желаемые роли и даже хотела уйти из кино.

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Я не понимала, как избавиться от амплуа наивной красотки или роковой женщины, потому что это совсем не то, чего я хотела. Я думала, может, мне нужна другая работа в этой отрасли, более удовлетворяющая. В плане ролей казалось, что идти некуда, - говорит селебрити.

Недавно мы писали, что журнал Forbes назвал самых богатых актрис Голливуда.

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Теги: Скарлетт Йоханссон, актриса, кино, карьера
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