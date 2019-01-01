Фильм "Джокер" собрал $1 миллиард в мировом прокате

Это первый подобный случай в истории кино с рейтингом R.

Фильм "Джокер" побил еще один важный рекорд. На этой неделе картина Тодда Филлипса официально преодолела рубеж в 1 миллиард долларов в мировом прокате.

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Картина Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли стала первым фильмом с ограничением по возрасту до 16 лет в истории мирового кинематографа, которой удалось пробиться в так называемый "клуб миллиардеров", в который в этом году также попали "Мстители: Завершение" (2 миллиарда 798 миллионов долларов), "Король Лев" (1 миллиард 655 миллионов долларов), "Человек-паук: Вдали от дома" (1 миллиард 132 миллиона долларов), "Капитан Марвел" (1 миллиард 128 миллионов долларов), "История игрушек 4" (1 миллиард 73 миллиона долларов) и "Аладдин" (1 миллиард 51 миллион долларов.

Стоит добавить, что бюджет "Джокера" составил 62,5 миллиона долларов.

Ранее мы писали, что фильм "Джокер" побил рекорд "Дэдпула".

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