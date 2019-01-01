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Фильм "Джокер" побил рекорд "Дэдпула"

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Картина Тодда Филлипса стала самой кассовой.
Фильм "Джокер" побил рекорд "Дэдпула"
Фильм "Джокер" побил рекорд "Дэдпула"
Кадр из Фильма

Фильм “Джокер“ режиссера Тодда Филлипса стал самым кассовым среди картин категории R, к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей. 

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Сейчас “Джокер“ собрал в мировом прокате уже 805 миллионов долларов и опередил “Дэдпула“ с Райаном Рейнольдсом - его доход составил 783 миллионов долларов.

“Джокер“ также стал первым в истории фильмом категории R, мировые сборы которого превысили 800 миллионов долларов.

Напомним, что на 76-м Венецианском кинофестивале “Джокер“ удостоился премии Золотой лев.

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Теги: Джокер, фильм, Тодд Филлипс, Дэдпул, рекорд
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