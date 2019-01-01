Фильм "Джокер" побил рекорд "Дэдпула"

Картина Тодда Филлипса стала самой кассовой.

Фильм “Джокер“ режиссера Тодда Филлипса стал самым кассовым среди картин категории R, к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей.

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Сейчас “Джокер“ собрал в мировом прокате уже 805 миллионов долларов и опередил “Дэдпула“ с Райаном Рейнольдсом - его доход составил 783 миллионов долларов.

R-Rated box office congratulatory posts aren’t like the ones you’re used to... pic.twitter.com/OTy2BqIP4f — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 25 октября 2019 г.

“Джокер“ также стал первым в истории фильмом категории R, мировые сборы которого превысили 800 миллионов долларов.

Напомним, что на 76-м Венецианском кинофестивале “Джокер“ удостоился премии Золотой лев.

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