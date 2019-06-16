ТОП-3: журнал Forbes назвал самых богатых актрис Голливуда

Рейтинг возглавила актриса Скарлетт Йоханссон.

Читай также: Кит Харингтон появится в новом фильме Marvel

Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала самой богатой звездой Голливуда среди женщин. Согласно данным журнала Forbes, с июня 2018 года по июнь 2019 года Йоханссон заработала $56 млн.

Львиную долю дохода актрисы составил гонорар в размере $35 млн за фильм студии Marvel "Мстители: Финал". Отметим, что Скарлетт возглавляет список Forbes как самая высокооплачиваемая актриса уже второй год подряд.

На втором месте в списке оказалась колумбийская и американская актриса София Вергара, заработавшая $44,1 млн. На третьей строчке расположилась актриса Риз Уизерспун с заработком в $35 млн.

Ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019 года.