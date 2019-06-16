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ТОП-3: журнал Forbes назвал самых богатых актрис Голливуда

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Рейтинг возглавила актриса Скарлетт Йоханссон.
Журнал Forbes назвал самую богатую актрису Голливуда
Журнал Forbes назвал самую богатую актрису Голливуда
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Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала самой богатой звездой Голливуда среди женщин. Согласно данным журнала Forbes, с июня 2018 года по июнь 2019 года Йоханссон заработала $56 млн. 

Львиную долю дохода актрисы составил гонорар в размере $35 млн за фильм студии Marvel "Мстители: Финал". Отметим, что Скарлетт возглавляет список Forbes как самая высокооплачиваемая актриса уже второй год подряд.

На втором месте в списке оказалась колумбийская и американская актриса София Вергара, заработавшая $44,1 млн. На третьей строчке расположилась актриса Риз Уизерспун с заработком в $35 млн.

Ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019 года.

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Теги: Скарлетт Йоханссон, актриса, Forbes, рейтинг
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