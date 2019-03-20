Актриса вспомнила, как фотографи преследовали ее и пытались нанести ущерб здоровью звезды .

Кира Найтли призналась, что папарацци довели ее до срыва ivona.bigmir.net

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Британская актриса Кира Найтли, которая недавно впервые вышла в свет после рождения второго ребенка, шокировала неожиданным признанием. В интервью изданию The Telegraph Найтли рассказала, что в самом начале своей карьеры страдала от излишнего внимания папарацци, которые довели звезду до нервного срыва. По словам Найтли, это случилось сразу после выхода первой части “Пиратов Карибского моря“ в 2003.

В то время любые фотографии юных знаменитостей были очень ценны, если они несли негативный характер. Как раз такие репортеры следовали по пятам Бритни Спирс и Эми Уайнхаус в начале 2000-х. Даже если у вас не было проблем с психикой, папарацци пытались подтолкнуть вас к таким вещам, которые в обычной жизни вам не свойственны, - отметила Найтли.

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Британская звезда также припомнила случай, когда папарацци спровоцировали ДТП, в которое попала Найтли.

Я помню, как машину Скарлетт Йоханссон столкнули с дороги в Лос-Анджелесе, а потом то же самое сделали со мной в Кентиш-Тауне. Тогда я сказала, что собираюсь их убить, а они признались, что получат больше денег, если я сделаю это, - сказала Найтли.

Кира Найтли также призналась, что некоторое время хотела завязать со съемками в блокбатерах. так как не могла справиться с повышенным вниманием с своей особе.

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