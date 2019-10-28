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"Мисс Вселенная 2019": Анастасия Суббота может попасть на конкурс красоты в США

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Украинке предложили пройти повторное собеседование.
Анастасия Суббота может попасть на конкурс красоты в США
Анастасия Суббота может попасть на конкурс красоты в США
instagram.com/awwsaturday/

Накануне стало известно, что участие Анастасии Субботы в конкурсе “Мисс Вселенная 2019“ под угрозой срыва - украинке отказали в американской визе. Вскоре стало известно, что участница все же может попасть на конкурс, который пройдет в Атланте.

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Международный конкурс красоты “Мисс Вселенная 2019“ в этом году пройдет 8 декабря в американском городе Атланта. Победительнице конкурса красоты  “Мисс Украина-Вселенная 2019“ Анастасии Субботе отказали в американской визе, таким образом, ее участие в “Мисс Вселенная 2019“ оказалось под угрозой срыва.

Председатель оргкомитета национального конкурса Анна Филимонова публично обратилась к послу США в Украине Уильяму Б. Тейлору младшему с просьбой о помочь разобраться в случившемся. Позднее стало известно, что Анастасия Суббота все же может попасть на конкурс в США, сообщает ТСН.

Анастасии позвонили из посольства и предложили прийти на повторное собеседование, а также еще раз заплатить консульский сбор. 

Ранее “Мисс Украина Вселенная 2019“ призналась, делала ли пластику.

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Теги: Анастасия Суббота, Мисс Вселенная 2019, конкурс красоты
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