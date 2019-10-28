"Мисс Вселенная 2019": Анастасия Суббота может попасть на конкурс красоты в США

Украинке предложили пройти повторное собеседование.

Анастасия Суббота может попасть на конкурс красоты в США instagram.com/awwsaturday/

Накануне стало известно, что участие Анастасии Субботы в конкурсе “Мисс Вселенная 2019“ под угрозой срыва - украинке отказали в американской визе. Вскоре стало известно, что участница все же может попасть на конкурс, который пройдет в Атланте.

Читай также: “Мисс Украина Вселенная 2019“: Личная жизнь Анастасии Субботы

Международный конкурс красоты “Мисс Вселенная 2019“ в этом году пройдет 8 декабря в американском городе Атланта. Победительнице конкурса красоты “Мисс Украина-Вселенная 2019“ Анастасии Субботе отказали в американской визе, таким образом, ее участие в “Мисс Вселенная 2019“ оказалось под угрозой срыва.

Председатель оргкомитета национального конкурса Анна Филимонова публично обратилась к послу США в Украине Уильяму Б. Тейлору младшему с просьбой о помочь разобраться в случившемся. Позднее стало известно, что Анастасия Суббота все же может попасть на конкурс в США, сообщает ТСН.

Анастасии позвонили из посольства и предложили прийти на повторное собеседование, а также еще раз заплатить консульский сбор.

Ранее “Мисс Украина Вселенная 2019“ призналась, делала ли пластику.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.