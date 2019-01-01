"Мисс Украина Вселенная 2019" призналась, делала ли пластику

Анастасия Суббота рассказала, как относится к пластическим операциям.

В четверг, 24 октября состоялся финал конкурса “Мисс Украина Вселенная 2019“, победительницей которого стала 26-летняя Анастасия Суббота из города Запорожье. На днях девушка призналась, делала ли пластические операции. Об этом она рассказал в интервью “КП в Украине“.

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По словам Анастасии, у нее все натуральное. Единственное, что она меняла в своей внешности - это цвет волос. Кроме того, обладательница титула “Мисс Украина Вселенная 2019“ заявила, что никогда не использовала накладные ресницы и ногти.

“Нет, я ничего не делала. Только протенировала волосы, чтобы лицо было свежее. У меня даже нет наращённых ресниц, ногтей и всего остального. Все свое, натуральное“, - рассказала Суббота.

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Анастасия призналась, что она за натуральную красоту, однако ничего не имеет против девушек, которые делают пластические операции. Она отметила, что это личный выбор каждого.

“Я за натуральную красоту. Но если у кого-то силиноковая грудь, то почему-бы и нет. Это их выбор. Я считаю, что они могут участвовать в конкурсах красоты. Мы же не знаем всей истории, может она себе сделала грудь, или у нее были явные недостатки“, - заявила “Мисс Украина Вселенная 2019“.

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