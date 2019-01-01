ALEKSEEV сменил амплуа и полюбил шансон

ALEKSEEV принял участие в съемках новогоднего шоу “Привіт, 20-ті!“.

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Популярный украинский артист ALEKSEEV на съемках шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал “Украина“ покажет вечером 31 декабря, раскрыл подробности смелых экспериментов в своем творчестве.

Артист рассказал о своем новом шоу, где он предстает перед зрителями в совершенно новых амплуа.

“У меня новый этап в творчестве. Сейчас мы посещаем первые города программы “Моя звезда“, которую очень долго готовили. Очень много изменилось, я не только музыкант, но и продюсер, который готовил это шоу, и актер. Это не просто концерт, это театрально-музыкальный спектакль, что большая редкость, и не только в Украине. Очень классно видеть, как зрители принимают нас и наши взгляды на творчество. Мы немного волновались, но все получилось, мы рады, что пошли на этот риск“, – поделился ALEKSEEV в интервью журналистам канала “Украина“.

ALEKSEEV Пресс-служба

Кроме того, музыкант удивил признанием, что одна из песен с нового альбома представлена в совершенно неожиданном для исполнителя жанре.

“Возвращаясь к моему второму альбому… там есть песня, жанр которой мы определили, как “нео-шансон“, там присутствуют нотки этого жанра. Конечно, песня выполнена в современной обработке, но в ней есть, безусловно, краски мои, которые заметно отличают ее от классического шансона. Мне понравился этот эксперимент!» – рассказал артист за кулисами новогоднего шоу “Привіт, 20-ті!“.

Также артист добавил, что после гастрольного тура в Украине мечтает показать программу “Моя звезда“ и заграницей. Ну а с каким номером ALEKSEEV выступит в новогоднем шоу телеканала “Украина“ зрители узнают совсем скоро.

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Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“ стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее ALEKSEEV признался, что помогает ему побороть осеннюю депрессию.

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