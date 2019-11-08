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ALEKSEEV показал свою девушку: фото

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Певец подтвердил роман с участницей "ВИА Гры".
ALEKSEEV показал свою девушку: фото
ALEKSEEV показал свою девушку: фото
ivona.bigmir.net

ALEKSEEV (Никита Алексеев) подтвердил свои отношения с вокалисткой “ВИА Гры“ Ульяной Синецкой. Отметим, фанаты давно подозревали, что между артистами есть романтическая связь, но те предпочитали молчать.

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Так, Никита и Ульяна разместили романтические снимки в Инстаграм. В кадре влюбленные позируют на фоне вечернего Екатеринбурга и не скрывают нежности, обнимая и целуя друг друга.

Моя звезда, - трогательно написал ALEKSEEV, добавив емодзи в форме сердца.

Таким образом певцы официально подтвердили подозрения журналистов о романе. Чтобы избежать атак хейтеров, ALEKSEEV и Ульяна Синецкая заблокировали комментарии, поэтому поклонники не смогли поздравить их.

Ранее Никита Алексеев весьма неоднозначно комментировал слухи о романе с участницей “ВИА Гры“.

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Теги: ALEKSEEV, Никита Алексеев, Ульяна Синецкая, ВИА Гра, звездные романы
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гость  (аноним)  10.11.2019, 15:42
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