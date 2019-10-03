Музыкант рассказал, что секрет его жизнерадостности - в здоровом образе жизни.

ALEKSEEV признался, что помогает ему побороть осеннюю депрессию Пресс-служба

Читай также: Модный антидепрессант: ТОП-7 предметов гардероба, которые скрасят осеннюю хандру

Популярный певец ALEKSEEV выступил на концерте "Музыкальная платформа", который канал "Украина" покажет 12 октября в 23:00. За кулисами артист поделился своими рецептами избавления от осенней "хандры".

По мнению артиста, каждому человеку нужно в жизни быть чем-то занятым – тогда времени на тоску совершенно не остается. Кстати, ALEKSEEV не относится к тем, кто пытается скрасить осенний вечер за бокалом спиртного:

В этом вопрос я ничего не могу сказать, потому что я – за здоровый образ жизни. Я предпочитаю спорт, очень люблю футбол и силовые тренировки – вот это "мое", это помогает мне сохранять бодрость и настроение. И это то, что помогает не впадать в осеннюю депрессию, – признался ALEKSEEV за кулисами "Музыкальной платформы".

Читай также: Певец ALEKSEEV прокомментировал свои отношения с солисткой "ВИА Гры"

Кроме того, мощный энергетический заряд исполнителю дает, конечно же, творчество:

Сейчас мы активно готовим новое шоу и альбом, готовимся представить все песни на сцене. Это процесс, конечно, длительный и невероятный для меня. Все свое время, когда я в Киеве, посвящаю репетициям, работаем на базе вместе с музыкантами. Уверен, что у нас получится все очень музыкально и необычно. Мы переделаем те хиты, которые уже есть, и конечно, представим новые песни.

Также на "Музыкальной платформе", которую канал "Украина" покажет 12 октября в 23:00, зажгут популярные украинские артисты – Олег Винник, Alyosha, Сергей Бабкин, Алина Гросу, Tayanna, MELOVIN, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.

Ранее мы писали, что Никита Алексеев прокомментировал слухи о своей гомосексуальности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.