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В Сети набирает популярность новый трек Билли Айлиш "Everything I wanted"

Комментариев: 2
Билли Айлиш посвятила новую песню "Everything I wanted" своему брату.
В Сети набирает популярность новый трек Билли Айлиш "Everything I wanted"
В Сети набирает популярность новый трек Билли Айлиш "Everything I wanted"
instagram.com/billieeilish

Популярная американская певица Билли Айлиш, которая недавно попала в Книгу рекордов Гиннеса, порадовала поклонников новым треком. Звезда выпустила композицию “Everything I wanted“.

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Премьера нового хита 17-летней артистки состоялась в четверг, 14 ноября, на официальном ютуб-канале Айлиш. Известно, что песню “Everything I wanted“ Билли посвятила своему брату Финнеасу О'Коннелл. Отметим, что брат артистки является автором большинства песен Айлиш. Кроме того, он выпустил ряд сольных синглов и снялся в нескольких сериалах.

Лирик-видео на песню “Everything I wanted“ набирает популярность в Сети. За 13 часов трек послушали 3,3 млн пользователей Ютуба.

Billie Eilish “everything i wanted“ - слушать песню онлайн:

Напомним, ранее Билли Айлиш в новом клипе появилась в образе ангела.

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Теги: Билли Айлиш
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  14.11.2019, 16:51
Оценка:  0
pусский
Ей невмоготу без Путина, а санкции мешают проникнуть в Кремль! Если не отменят - в 2020 подохнет.
VVTF2wtf_uebok    14.11.2019, 16:38
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Что за стонущая уг?
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