"Мы все сказали": Елена Кравец прокомментировала уход с "Танців з зірками"

Елена Кравец опубликовала эмоциональный пост о "Танцях з зірками 2019".

В воскресенье, 10 ноября, состоялся двенадцатый эфир проекта “Танці з зірками 2019“. Всего за шаг до полуфинала шоу покинула пара №13 Елена Кравец и Максим Леонов.

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Спустя несколько дней актриса “Квартала 95“ прокомментировала свой уход. На странице в Instagram Елена опубликовала трогательный пост о “Танцях з зірками“. Звезда поблагодарила своего партнера, зрителей и команду проекта. Кроме того, Кравец рассказала, почему цифра 13 стала для нее счастливой.

Свою публикацию Елена дополнила снимками со всех своих выступлений с Максимом Леоновым, а также фото со своими новыми друзьями, с которыми познакомилась на шоу.

“Пара номер тринадцать. Тринадцать историй... и жизней тринадцать мы станцевали. Мы всё сказали-себе и паркету, На шаг не дойдя до эфира 13... Это было красиво, ярко и сильно, Больно, весело, честно, порой наизнанку. И спасибо Ему, что в моей книге жизни появились такие цветные картинки. Разлетелись все блестки, погасли софиты, В титрах оставив лишь главных героев. Их тоже 13... тех, кому благодарна, что теперь эта цифра будет счастливой) Макс, Володя и Ксюша, Игорь, Лада, Аленка, Димка, Толик, Карина, Оля, Света и Лена... Ошибки тут нет, получилось 12... 13-й в списке - каждый наш зритель. Спасибо, что верили в нас и простите, что был кое-где недотянут носочек...)“, - поделилась эмоциями артистка.

Посмотреть двенадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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