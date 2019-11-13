"Мы все сказали": Елена Кравец прокомментировала уход с "Танців з зірками"
В воскресенье, 10 ноября, состоялся двенадцатый эфир проекта “Танці з зірками 2019“. Всего за шаг до полуфинала шоу покинула пара №13 Елена Кравец и Максим Леонов.
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Спустя несколько дней актриса “Квартала 95“ прокомментировала свой уход. На странице в Instagram Елена опубликовала трогательный пост о “Танцях з зірками“. Звезда поблагодарила своего партнера, зрителей и команду проекта. Кроме того, Кравец рассказала, почему цифра 13 стала для нее счастливой.
Свою публикацию Елена дополнила снимками со всех своих выступлений с Максимом Леоновым, а также фото со своими новыми друзьями, с которыми познакомилась на шоу.
“Пара номер тринадцать. Тринадцать историй... и жизней тринадцать мы станцевали. Мы всё сказали-себе и паркету, На шаг не дойдя до эфира 13... Это было красиво, ярко и сильно, Больно, весело, честно, порой наизнанку. И спасибо Ему, что в моей книге жизни появились такие цветные картинки. Разлетелись все блестки, погасли софиты, В титрах оставив лишь главных героев. Их тоже 13... тех, кому благодарна, что теперь эта цифра будет счастливой) Макс, Володя и Ксюша, Игорь, Лада, Аленка, Димка, Толик, Карина, Оля, Света и Лена... Ошибки тут нет, получилось 12... 13-й в списке - каждый наш зритель. Спасибо, что верили в нас и простите, что был кое-где недотянут носочек...)“, - поделилась эмоциями артистка.
Пара номер тринадцать. Тринадцать историй... и жизней тринадцать мы станцевали. Мы всё сказали-себе и паркету, На шаг не дойдя до эфира 13... Это было красиво, ярко и сильно, Больно, весело, честно, порой наизнанку И спасибо Ему, что в моей книге жизни появились такие цветные картинки. Разлетелись все блестки, погасли софиты, В титрах оставив лишь главных героев. Их тоже 13... тех, кому благодарна, что теперь эта цифра будет счастливой) Макс, Володя и Ксюша, Игорь, Лада, Аленка, Димка, Толик, Карина, Оля, Света и Лена... Ошибки тут нет, получилось 12... 13-й в списке - каждый наш зритель. Спасибо, что верили в нас и простите, что был кое-где недотянут носочек...) ♥️@tanci1plus1 @maksleonov_official @kseniya.gorb @ladakasynets @kulyafreedom @alyona_tka4enko @zavaduk @ka_rina_ka_rina @mykytyn_tolik @dima_varan @olgaslon @rymakova @tvelinalena
Посмотреть двенадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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