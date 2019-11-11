"Танці з зірками 2019": Екатерина Кухар прокомментировала уход Елены Кравец

Судья проекта "Танці з зірками 2019" Екатерина Кухар призналась, почему расплакалась в конце эфира.

В воскресенье, 10 ноября, зрители 1+1 увидели двенадцатый выпуск “Танці з зірками 2019“, во время которого состоялся четвертьфинал проекта. За шаг до полуфинала шоу покинула пара Елена Кравец и Маским Леонов.

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Судья проекта, Екатерина Кухар решила прокомментировать уход звезды “Квартала 95“. Так, на своей странице в Instagram Кухар написала, что Кравец стала примером и мотиватором для многих людей. Артистка отметила, что Елена по-особенному раскрылась в проекте и показала себя в разных амплуа.

“Как грустно вдруг стало мне вчера в конце эфира..... Ведь для всех нас “Танці з зірками“ - не просто проект..... Это наше маленькое государство и наша большая семья..... Леночка, за эти 12 эфиров ты так по-особенному раскрылась...(уверена, что и сама того не ожидая))) Ты показала нам себя такой яркой и разнообразной..... Я видела, как от счастья светились твои глаза в танце, каким прекрасным примером и мотиватором ты стала для многих людей. Это - ценный дар“, - поделилась Кухар.

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Не забыла балерина и о партнере по танцам Елены Кравец - Максиме Леонове. Екатерина назвала его профессионалом своего дела и потрясающим танцором.

“Макс, ты потрясающий партнёр и я жалею, что не успела сказать этого вчера. В том, что Лена “жила“, “светилась“ и “летала“ в танце - огромная твоя заслуга и это в очередной раз свидетельствует о твоём высоком профессионализме!“, - написала судья.

Кроме того, Екатерина Кухар призналась, почему расплакалась в конце двенадцатого эфира.

“Меня многие вчера спросили, почему в конце эфира я плакала... Скажу вам честно, я каждый раз искренне сопереживаю, когда вижу искренние слёзы на глазах участников, каждый раз расстраиваюсь вместе с ними.... Их эмоции показывают, насколько каждый из артистов серьезно относится к этому невероятному и новому #experience ... Мне так хочется, чтобы на месте слез, были улыбки, а если и присутствуют слёзы, тогда только от радости и от всех пережитых невероятных эмоций! Ведь каждый из нас приобретает новых друзей, новые возможности, радостные и незабываемые воспоминания, новый, ценный багаж опыта и знаний.. Созидать и приумножать красоту: вот то, чему нам всем в жизни нужно научиться.. Люблю вас“, - поделилась эмоциями Екатерина.

Посмотреть двенадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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