В киевском заведении "Ревизор" обнаружила кишечную палочку

Это заведение популярно среди любителей американской кухни.

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Впервые за десять сезонов “Ревизор“ провел проверку ночью. Команда наведалась в известные заведения Киева, которые работают круглосуточно. Среди них был знаменитый The Burger, к которому и днем, и ночью выстраивается очередь за бургерами. Посетители говорят, что здесь они самые вкусные.

Ведущая Юлия Панкова открыла зрителям Нового канала все отвратительные тайны, которые тщательно скрывают на кухне The Burger.

– В холодильнике лежало просроченное мясо, – рассказала Юля. – Температура, при которой оно хранилось, была выше нормы. А еще меня огорчил таракан, который выбежал на рабочую поверхность где за сутки готовится более тысячи бургеров.

Но еще более ужасные факты о заведении были обнаружены позже. Журналисты “Страстей“ приобрели бургеры в The Burger и отвезли их на проверку в Укрметртестстандарт. Результаты лабораторных исследований показали, что в мясе содержится кишечная палочка.

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После повторного журналистского расследования коллег вердикт Юлии Панковой в студии пост-шоу “Страсти по Ревизору“ был очевиден – “Ревизор“ не рекомендует заведение в центре Киева The Burger.

– Ревизия в этом заведении меня очень разочаровала, – рассказала Юлия. – До нее я часто пробовала их бургеры, потому что они мне очень нравятся. Месяц назад была в Модене и ела бургер итальянского шеф-повара Массимо Боттура. Признаюсь, что в The Burger они гораздо вкуснее. Ведь ребята используют качественную мраморную телятину, у них хорошая рецептура. Но из-за того, что они не соблюдают условия хранения мяса, была обнаружена кишечная палочка.

Юля говорит, что пока в The Burger не будет безопасно есть, она туда не вернется.

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А еще девушка призналась, что несмотря на свою огромную любовь к бургерам, намеренно не ищет рецепты, чтобы их приготовить.

– Если он у меня получится вкусным, то есть риск ежедневно себя так баловать, – улыбаясь, сказала Юля.

“Ревизор Х“ на Новом канале – по понедельникам в 19:00. Сразу после программы – пост-шоу “Страсти по Ревизору“.

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